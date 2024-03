Bologna-Inter 0-1 | il tabellino della partita della 28ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo ilvalida per la ventottesimadiA 2023-2024. AVANTI VINCENDO – Il tabùnon c’è più! Al terzo tentativo in stagione l’riesce a vincere contro quella che stava diventando una clamorosa bestia nera, trovando altri tre punti che permettono di avvicinare l’obiettivoA. Decide un gol di Yann Bisseck, in unasporca, fermando un’imbattibilità casalinga dei felsinei che durava dalla prima. Il tutto senza dare minuti a Stefan de Vrij, Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Benjamin Pavard in ottica Atlético Madrid. Nel lungo e ...