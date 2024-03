Bologna-Inter 0-1 | gol di Bisseck e Inzaghi centra decima vittoria di fila

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'vince 1-0 sul campo delnel match in calendario oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri si impongono con il gol die proseguono la stagione da record:consecutiva e 24esima totale, primo posto con 75 punti e 18 lunghezze di vantaggio sulla Juventus. Con questo ritmo, lo scudetto può diventare aritmetico tra poco più di un mese. Il, k.o. dopo 6 vittorie di, rimane a quota 51 al quarto posto e rischia di essere avvicinato dalle insegutrici. Sul campo della squadra più in forma tra quelle 'normali', l'mette subito in chiaro le cose. La formazione allenata dainizia con aggressività e al 10' va vicina ...