Blitz dei carabinieri | Nas stangano attività di alimentari | 3mila euro di multa

(Di sabato 9 marzo 2024) San Miniato (Pisa), 9 marzo 2024 –dei Nas di Livorno nella zona di San Miniato: denunciato il titolare di unadi. Fra le contestazioni ci sono la presenza di un manufatto in lamiera abusivo che fungeva da deposito di alimenti, privo dei requisiti minimi di igiene; la scarsa pulizia dei frigoriferi, trovati in precarie condizioni igieniche per la presenza all’interno di sporco diffuso e residui di scarti di precedenti lavorazioni; l’omissione dell’indicazione, nel manuale di autocontrollo e nella lista/menù, delle informazioni obbligatorie sull’indicazione della presenza di prodotti o sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. I militari hanno richiesto anche l’intervento del personale della Asl che ha disposto l’immediata chiusura del deposito e l’inibizione dell’di ...