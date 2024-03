Blatte, vermi, lumache e plastica nel cibo delle scuole elementari a Milano, Sala: “Mi scuso, inammissibile”: Nelle ultime settimane nelle scuole di Milano e provincia sono stati trovati insetti di ogni tipo e due volte tracce di plastica nel pane ...fanpage

Orrore a scuola, nel purè dei bambini una blatta. L’ennesimo caso in pochi giorni: A distanza di qualche giorno, il 4 marzo, il secondo episodio, con l’insalata contaminata con vermi e lumache servita in un’altra scuola di Milano. Infine, l’ultimo orrore: la blatta nel purè di ...milano.cityrumors

Soumahoro, “suocera in Belgio con valigie piene di soldi”/ Ex dipendenti “vermi e Blatte nei centri migranti”: Per le Blatte ogni tanto mi mandavano dei prodotti con i quali provvedevo ... C’è chi parla di mancanza di latte per neonati, di “vermi lunghi così” e di “difficoltà nel cambio delle lenzuola e nelle ...ilsussidiario