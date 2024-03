Bisseck | «Bisogna sempre crederci! Ho colto le mie opportunità»

Leggi tutta la notizia su inter-news

C'è anche la firma dinella vittoria per 0-1 dell'Inter a Bologna di oggi. Ecco come si è espresso nel dopogara, su Inter TV. TRE PUNTI CHE VALGONO – Le parole di Yannal termine di Bologna-Inter: «Non l'avevamo provata in allenamento, però quando da compagni di squadra ci si intende succede. Questo è un bello stadio, hanno tanti tifosi caldi e un buon allenatore. Ma noi abbiamo fatto molto bene, anche noi abbiamo una buona squadra e un buon allenatore. Abbiamo dato tutto., ho sfruttato la mia chance e sono contento di averl'».