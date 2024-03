Biosfera | parte il “Network dei Ristoranti”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Un concorso enogastronomico e un ciclo di seminari formativi gratuiti attraverso cui la Riserva dellaAppennino tosco-emiliano stimola le imprese ristorative a qualificarsi anche in termini di performance ambientali. Iniziative che saranno spiegate martedì nel webinar dedicato al “deidella”. Iche aderiranno al, saranno valorizzati dalla Riserva della, sia tramite i suoi strumenti di comunicazione, sia mediante del materiale comunicativo. L’adesione alè gratuita, ma il ristorante che vuole aderire deve garantire di corrispondere a quattro criteri: avere sede in uno degli 80 Comuni della Riserva, ideare un “Piatto della Riserva della”, sempre presente in ...