BigMama e Myss Keta cantano l’orgoglio bisessuale in Touchdown col beat di Billy More

(Di sabato 9 marzo 2024)è stata la rivelazione dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo e non solo perché esuberante e simpatica (i suoi interventi a La Volta Buona, Stasera C’è Cattelan e VivaRai2 sono ormai virali su TikTok), ma perché oggettivamente brava. “Come possiamo rendere ancora più difficile fare l’unica cosa che devi fare a Sanremo?”@almic #staseracecattelan pic.twitter.com/20UOJWsnE4 — alessandro cattelan (@alecattelan) March 6, 2024 “gli one direction…ti piacciono?” “adesso non più, anche perché si sono sciolti, poveri figli, però quando ero piccola ero fissatissima” “qual è il pezzo che ti piaceva di più?” “e chi se li ricorda” OSPITATE BIG MAMA IN OGNI PROGRAMMA RAI, lei è iconica#VivaRai2 #Sanremo2024 pic.twitter.com/DoXYalzVhg — martiaddictedtoleserietv (@addictedtolese2) March 5, 2024 In questi giorni ha pubblicato il suo album di ...