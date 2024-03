Biden guarda già al voto | Trump succube di Putin | con lui democrazia in bilico Il Cremlino | una vergogna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Joec’è e vuol vendere cara la pelle. Il suo discorso sullo stato dell’Unione non è stato – a differenza di quanto accade di solito in questa occasione nella quale il presidente americano fa il bilancio dell’anno – una lista dei risultati ottenuti e delle mirabolanti promesse per il futuro, ma una chiara, netta contrapposizione tra lui e Donald. È stata di fatto l’apertura della campagna elettorale tra un presidente che rifiuta di essere considerato troppo vecchio per un secondo mandato e il suo inevitabile avversario che lui vede letteralmente come "un pericolo per la".ha iniziato i 68 minuti di discorso cone l’ha concluso con, citandolo 13 volte, mai per nome. L’ha chiamato "il mio predecessore". Ed è stato durissimo. "Era dai tempi del ...