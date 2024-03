Biden attacca Trump | incontra l' autoritario Orban

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Joehato Donaldper aver ricevuto a Mar-a-Lago Viktor, affermando che il premier ungherese "sta cercando una dittatura". "Sapete con chi sioggi a Mar-a-Lago? Con l'ungherese, che ha dichiarato apertamente di non ritenere che la democrazia funzioni e di cercare la dittatura. Io vedo un futuro in cui difenderemo la democrazia, anziche' sminuirla", a detto in un comizio alla periferia di Philadelphia.