Bici e monopattini in treno Novità dall’esodo di Pasqua | solo due bagagli a bordo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)clette esulle Frecce, si viaggia verso nuove regole. Dopo aver sospeso le contestatissime norme – previste dallo scorso primo marzo – Trenitalia sta lavorando alla revisione del documento, che dovrebbe entrare in vigore entro. L’azienda ferroviaria ha avviato un tavolo con le associazioni nazionali dei consumatori e dei ciclisti, per giungere a una bozza che diventerà definitiva la prossima settimana. Cominciano però a delinearsi ledel confronto in corso. I passeggeri dei treni ad alta velocità (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) potranno portare aal massimo due, oltre a una borsa o uno zaino ed un eventuale passeggino. La presenza di una terza valigia non implicherà un sovrapprezzo, ma una ...