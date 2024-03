Betoniera si ribalta per strada | è panico | un morto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 9 marzo 2024) Un tragico incidente si è verificato a Bisaccia, in provincia di Avellino, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita mentre era alla guida di una. Il drammatico evento si è svolto in unadi campagna della località, dove l’autista era diretto per consegnare un carico di cemento a un cantiere situato in Contrada Ischitella. La dinamica dell’incidente: il mezzo si èto Per cause ancora in corso di accertamento, l’automezzo si èto, schiacciando l’uomo sotto di sé. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, hanno lavorato incessantemente per estrarre l’autista dalle lamiere del mezzo pesante. Nonostante il tempestivo intervento e gli sforzi dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate a seguito dell’incidente si sono ...