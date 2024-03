Besta | in corteo per dire no alla nuova scuola media nel parco Don Bosco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) Bologna, 9 marzo 2024 - In circa 200, si sono dati appuntamento in piazza XX Settembre pernoche il Comune vuole costruire nelDon, a una manciata di metri dvecchia. Da lì sono partitivolta del, non prima di aver percorso ponte di Galliera, via Matteotti, piazza Unità e le vie Mazza, Ferrarese, Franceschini, Creti, Stalingrado, Lavoto, San Donato, Garavaglia e Aldo Moro. Loro sono il Comitatoche da mesi stanno cercando di boicottare, in ogni modo, il cantiere. Unin cui però il Comitato non è solo perché accanto a loro, tra gli altri, ci sono i Verdi, No Passante, Legambiente, Fridays for ...