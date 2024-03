Berrettini | il cappello non è bastato | beccato con la nuova fiamma

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 9 marzo 2024), il video del romantico incontro a Roma ha già fatto il giro del web: l’ipotesi di Parpiglia e quel dettaglio sotto accusa. Premessa: non è che fare colazione, pranzare o cenare in compagnia di qualcuno sottintenda necessariamente un feeling di tipo amoroso. Non avremmo amici, se così fosse. Eppure, se ci pensate bene, è assai bizzarro che ci si incontri in un dehors con qualcuno che neanche si segue sui social media. A patto che non lo si segua, appunto, per evitare di alimentare inutili pettegolezzi. Federica Lelli (Instagram) – ilveggente.itNon c’è niente di ufficiale, insomma, ma i massimi esperti di gossip hanno già fatto due più due e decretato che Matteopossa avere una. Al momento non c’è altro che un video. Un video innocente, peraltro, ma tanto è...