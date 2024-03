Benevento | tre giovani torturati per ore | quattro persone arrestate

(Di sabato 9 marzo 2024) Tre, uno minorenne, sono statiper ore da. L’episodio è avvenuto a, a dicembre scorso, ed oggi sono scattati gli arresti. I tresono stati colpiti ripetutamente con calci alla testa, con le sedie, il manganello, con un coltello e sottoposti ad ulteriori angherie tra cui costringerli a pulire il loro sangue ripetutamente per poi tornare a colpirli e ripetutamente simulare di bucargli le mani con il coltello, il tutto accompagnato da gravi minacce e offese.La ricostruzione dei fattiI carabinieri die della stazione di San Leucio, all'esito dell'indagine coordinata dalla Procura di, hanno ricostruito quanto accaduto. Tutto è iniziato quando i militari, nel corso di controlli, ...

