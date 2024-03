Benevento | tre giovani torturati per ore | quattro arresti

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri die della stazione di San Leucio, all’esito dell’indagine coordinata dalla Procura di, hanno ricostruito quanto accaduto. Tutto è iniziato quando i militari, nel corso di controlli, fermarono a dicembre un’auto: a bordo c’erano due adulti ed un ragazzo con ferite sul volto. Da lì sono iniziate le indagini, dopo che i carabinieri non hanno creduto alla versione fornita. Si è così, capito che i tre, si erano recati in un’abitazione diin Rione Libertà per risolvere pacificamente un litigio accaduto alcuni giorni prima con dei coetanei. Lì però sono stati sequestrati per diverse ore all’interno dell’abitazione, percossi e, anche con l’uso di armi daiuomini destinatari delle misure ...

La data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Benevento-F oggi a , match dello stadio Vigorito del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La ... (sportface)

Ecco tutte le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Potenza-Benevento , match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I padroni ... (sportface)

I tre ragazzi , di cui uno minorenne, sono stati sequestrati dai quattro uomini in un appartamento di Benevento : picchiati selvaggiamente per ore, sono stati anche rapinati dei loro averi.Continua a ... (fanpage)

Sequestrano e torturano tre giovani, quattro arresti: Alle tre vittime sono stati sottratti cellulare, somme di denaro contante e l’autovettura con la quale erano giunti in Benevento. La macchina è stata utilizzata dai sequestratori per trasportare le ...ilmattino

Il cantiere Tav lascia Benevento senza acqua per tre giorni: Illustrato il piano di emergenza per il black out idrico previsto dalle 16 di venerdì 15 alle 16 di domenica 17. A causa dei lavori che interessano il cantiere dell'Alta Velocità ...ilmattino

Orrore nel Beneventano, tre giovani sequestrati e torturati dopo una lite: Benevento Sequestrati per diverse ore all’interno di un’abitazione, picchiati e torturati, anche con l’uso di armi. Orrore in provincia di Benevento per quanto accaduto a tre giovani residenti a San L ...corrieredellacalabria