Benevento | 3 giovani torturati per ore | quattro arresti

Tre giovani , uno minorenne, sono stati torturati per ore da quattro persone . L’episodio è avvenuto a Benevento , a dicembre scorso, ed oggi sono scattati gli arresti. I tre giovani sono stati colpiti ... (tg24.sky)

