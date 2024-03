Benevento | 10 milioni per il Patto Territoriale

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDiecidi euro sono stati assegnati aldella Provincia di, quale soggetto assegnatario di risorse a valere sul bando per i Progetti Pilota del Ministero dell’Industria e del Made in Italy. Il progetto, fortemente promosso da Confindustria, presieduta da Oreste Vigorito, prende il nome di SITUS Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile e vi confluiscono investimenti pubblici e privati per oltre 15di euro, con una forte spinta innovativa, orientati alla transizione ecologica e digitale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tempo di lettura: 7 minutiLa Provincia di Benevento ha in corso di realizzazione opere pubbliche principali per complessivi 152 milioni di euro . E’ quanto si è appreso oggi al termine di una ... (anteprima24)

Benevento, tre ragazzi torturati per ore e costretti a pulire il loro sangue: È accaduto a Benevento a dicembre scorso e oggi sono scattati gli arresti. Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, i tre ragazzi sono state percossi ripetutamente con calci alla testa, con le sedie e ...dire

Benevento, giovani torturati per ore in casa: StampaSequestrati per ore all’interno di un appartamento, percossi e torturati, anche con l’uso di armi. È quanto hanno dovuto subire tre giovani, dei quali uno minorenne, da parte di quattro uomini c ...salernonotizie

Confindustria: “Dieci milioni di euro per il Patto Territoriale della Provincia di Benevento”: Dieci milioni di euro al Patto Territoriale della Provincia di Benevento, quale soggetto assegnatario di risorse a valere sul Bando per i Progetti Pilota del Ministero dell’Industria e del Made in Ita ...ntr24.tv