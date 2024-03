Beautiful | anticipazioni da brivido | Ridge ha un gesto inaspettato verso Brooke!

(Di sabato 9 marzo 2024) Preparati per una settimana di colpi di scena e sorprese nel tuo soap opera preferito,! La prossima settimana promette di essere tutto fuorché tranquilla!, il famoso soap opera, sta per portare i suoi telespettatori in una montagna russa di emozioni. La settimana dal 18 al 23 marzo promette scossoni mozzafiato, con decisioni inaspettate che potrebbero mandare in subbuglio l'intero cast. E sembra cheLogan sia al centro di tutto. Stando alleha preso una decisione shock: annullare il suo matrimonio con. Questa notizia manderà tutti in tilt, soprattutto la madre di Hope. Ci si chiede cosa abbia spintoa prendere una decisione così drastica. Ma saranno in arrivo rivelazioni inaspettate che sconvolgeranno gli ...

Beautiful, anticipazioni dal giorno 11 al giorno 16 Marzo 2024: Liam e Hope in crisi: