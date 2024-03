Bearman vede le reazioni del padre durante i suoi primi giri in Ferrari: “Ma cosa sta facendo”: Oliver Bearman, a soli 18 anni, si è ritrovato al volante della Ferrari nel GP d'Arabia Saudita di F1, al posto di Carlos Sainz ...fanpage

F1, Verstappen in pole a Gedda. Leclerc in seconda posizione, Bearman undicesimo: Il baby inglese della Rossa (che ha sostituito Sainz, operato di appendicite) beffato da Hamilton nel Q2: “Sorry”. Charles: “Ho fatto il massimo, ora speriamo ...ilsecoloxix

F1, Ferrari, Leclerc: "Siamo più indietro di quanto sperassimo, contento per Bearman": "Abbiamo provato qualcosa di diverso in qualifica, ma non ha funzionato. Nel secondo giro ho messo tutto insieme e credo che fosse il massimo che poteva dare la macchina oggi. Siamo un po' più indietr ...napolimagazine