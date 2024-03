Bearman settimo a 18 anni in Formula 1 | impresa stratosferica | il collo gli ha ceduto a metà gara

Oliver Bearman , 18 anni, ha appena concluso la sua prima gara in Ferrari , nel gran premio di Jeddah ed è arriva to settimo . Davanti a Hamilton (l’anno prossimo in Ferrari ) nono. Il Gran Premio è ... (ilnapolista)

Finale - doppietta Red Bull con Verstappen e Perez, come in Bahrain. E come sette giorni fa, terzo posto per Leclerc con la Ferrari che all'ultimo giro ottiene il giro più veloce che vale... (ilmessaggero)