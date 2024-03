Basket | Treviso | che rimonta! Battuta Reggio Emilia rimontando 19 punti di svantaggio nella 22a di Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Dal -19 alla vittoria: è il destino della Nutribullet, che fa esplodere di gioia il Palaverde con il successo sull’Unahotelsper 71-63. A dare una grossa mano agli uomini di Frank Vitucci per tirarsi fuori dai guai è il bottino di D’Angelo Harrison: 18. Dall’altra parte non bastano i 20 di Langston Galloway. Per i padroni di casa vittoria fondamentale in chiave salvezza, dato che c’è l’approdo a 14. Il primo quarto inizia subito sotto un segno positivo per, che dopo il canestro di Weber e il 2+1 di Allen infila un parziale di 0-10 a larga trazione Galloway.non riesce ad avere granché da Paulicap, limitato dalla difesa reggiana, e i risultati si vedono: entrano in scena tutti, da Olisevicius a ...