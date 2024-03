Basket serie c I Baskérs vogliono chiudere secondi

(Di sabato 9 marzo 2024) Ultima sfida della regular season per iForlimpopoli che, questa sera alle 20, ospitano il Guelfo, in un match tutt’altro che ininfluente per la classifica. Con un successo, infatti, i ragazzi di coach Tumidei sarebbero matematicamente certi del secondo posto, mantenendo inoltre l’imbattibilità casalinga stagionale. Rispetto allo scivolone di Santarcangelo, i galletti recupereranno capitan Lorenzo Brighi, ma non Dario Farabegoli ancora ai box, contro una formazione ostica, che ha nel roster due ex come Franco Flan (aggiunto in corsa dopo la partenza di Sinatra) e Alessandro Biandolino (fuori per infortunio). Tra i giocatori da non sottovalutare nel roster emiliano, attenzione a Bergami, Naldi e Santini, elementi di grande solidità e in grado di fare male su entrambi i lati del campo.

Basket serie b. Use Computer Gross a Casale Monferrato. Abc al Pala Betti contro Savigliano. È fissato alle 21 di questa sera la gara tra l’Use Computer Gross e il Junior Casale , appuntamento che andrà in scena a Casale Monferrato. Dopo la vittoria di ... (Leggi)

Basket serie C. Big match sul Titano. Arriva Recanati. È la sfida più complicata dell’anno al Multieventi, il match clou di questa 11ª giornata di ritorno della C umbro-marchigiana. I Titans ospitano Recanati (ore ... (Leggi)

Basket serie B. Ferrara Basket - una trasferta per svoltare. Domani l’esame a Gardone contro l’ex Davico. Ferrara Basket 2018 si prepara alla trasferta di Domani pomeriggio (ore 18) a Gardone Val Trompia, secondo impegno della fase di Play-In Gold che mette in ... (Leggi)

Basket serie B. Ferrara Basket, una trasferta per svoltare. Domani l’esame a Gardone contro l’ex Davico: Con almeno un colpo nei due viaggi in Lombardia (il prossimo sarà Bergamo) la classifica sarebbe interessante.msn

Sport in tv oggi (sabato 9 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming: Oggi sabato 9 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo per gli appassionati di motori: gara di F1 in Arabia Saudita, qualifiche e Sprint Race per la MotoGP in Qatar. Gli amanti ...oasport

Basket serie c. I Baskérs vogliono chiudere secondi: Ultima sfida decisiva per i Baskérs Forlimpopoli contro il Guelfo Basket per consolidare il secondo posto e mantenere l'imbattibilità casalinga. Recupero di Brighi ma assenza di Farabegoli. Partita im ...msn