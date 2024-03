Basket serie C. Big match sul Titano. Arriva Recanati

(Di sabato 9 marzo 2024) È la sfida più complicata dell’anno al Multieventi, ilclou di questa 11ª giornata di ritorno della C umbro-marchigiana. I Titans ospitano(ore 18, arbitri Limone e Avaltroni), prima in classifica con 48 punti frutto di un ruolino di marcia impressionante: 24 vittorie in 25 partite, con l’unico ko che èto a Urbania lo scorso 28 gennaio. La Pallacanestro, che con 32 punti (16-9) è quarta, è ancora corta a livello di rotazioni ma il nucleo base sta funzionando e le armi per mettere in difficoltà la corazzata ci sono. Nel girone B è tempo di ultima di regular season, con le prime tre già qualificate per i playoff (Medicina, Forlimpopoli e Global) e tutte le altre dalla prossima settimana attese ai playout da giocarsi con la classifica che riparte da zero. La Dulca stasera è di scena a Ozzano ...

