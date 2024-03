Basket | Serie A2 2023 2024 | Milano batte Verona all’overtime | ok Nardò e Cividale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Prosegue la fase ad orologio, sfide tra squadre di Gruppo Verde e Rosso, dellaA2di(Gruppo Verde)(Gruppo Rosso)93-89. Sponda Urania, bene Montano con 29 punti e Lupusor con 23. Non bastano ai padroni di casa di 26 di DeVoe.(Gruppo Rosso) domina Latina (Gruppo Verde) in casa 75-58. Bene Mastellari e Miani, che combinano 37 punti (19+18). Non basta ai laziali la grande prova di Alipiev, da 23 punti e 10 rimbalzi, per evitare il ko numero 21 in stagione (5V-21P).(Gruppo Rosso) vince in casa con Monferrato (Gruppo Verde) 100-80. Partita ad alto punteggio in Sardegna. Smith è il migliore con 36 punti e 7 rimbalzi. In doppia cifra anche Iannuzzi ...