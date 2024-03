Basket | Serie A1 2023 2024 | Treviso batte Reggio Emilia e esce dalla zona retrocessione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024)71-63 nell’anticipo della 22ª giornata di regular season diA1 di. La squadra di Vitucci trova la seconda vittoria nelle ultime tre partite edper la prima volta in stagione. Bene Harrison, con 18 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, e Olisevicius, 16 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Non bastano i 20 punti di Galloway aper evitare il ko numero 10 in stagione (6° posto con 12V-10P).dalle ultime due in classifica e Pesaro, impegnata domani con Trento, ci entra (6V-15P). Brindisi fanalino di coda con 5V-16P. Nella prossima giornata, la Nutri ...