Basket femminile | Brixia volante nel finale | Battipaglia sconfitta nell’anticipo della 20a di Serie A1

(Di sabato 9 marzo 2024) L’RMBtenta di tenere più che vive le proprie speranze di arrivare ai playoff scudetto. Con la vittoria di stasera, non facile, sull’O.ME.P.S.20a giornata diA1, infatti, si porta a quota 14 in classifica, staccando temporaneamente Roma in attesa dei match domenicali. Nel 78-69 odierno si distinguono Madeleine Garrick, Vasiliki Louka e Carlotta Zanardi (22, 18 e 17 punti rispettivamente; per la prima anche 13 rimbalzi). Per le ospiti 14 di Elisa Policari Faustini e Paola Ferrari. Il fuocolotta è acceso fin da subito, con da una parte Garrick e dall’altra Yurkevichus che spingono sull’acceleratore. La coppia Johnson-Ferrari, con l’aiuto di Seka, riesce a riequilibrare le cose mentre, dall’altra parte, si mette ...

