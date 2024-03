Basket femminile A2 Coppa Italia | Matelica avanti tutta | 63-59 al San Giovanni Valdarno

(Di sabato 9 marzo 2024) Oggi in semifinale il quintetto di Sorgentone affronterà Udine che a sua volta ha eliminato la Logiman Broni VALLESINA, 9 marzo 20224 – Buona, anzi ottima, la prima ed oracon tante speranze. Nelle final eight didiA2a Roseto la formazione di Sorgentone ha avuto la meglio, ai quarti, di Sanper 63-58. Oggi la semifinale contro Udine che a sua volta ha superato 87-65 il quintetto della Logiman Broni. Su tutte Cabrini, Poggio, Offor e Gramaccioni. La gara è stata molto equilibrata tanto che, a poco più di due minuti dalla sirena, il punteggio era di 58-58. A quel punto la Gramaccioni firmava il sorpasso e la Dell’Orto (foto primo piano), con due liberi, metteva fine alla ...

