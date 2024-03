Basket A2 | Coppa Italia Matelica | avanti tutta

(Di sabato 9 marzo 2024) Halley Thunder 63 San Giovanni Valdarno 58 HALLEY THUNDER: Kraujunaite 1, Cabrini 15, Poggio 11, Offor 10, Dell’Orto 6, Celani 2, Georgieva 3, Gramaccioni 9, Zamparini 2, Montelpare, Michelini, Sanchez 4. All. Sorgentone. SAN GIOVANNI VALDARNO: Rossini 15, Reggiani 10, Petrova 10, Bocola 5, De Cassan 2, Nasraoui, Streri, Azzola, Bevilacqua, Lazzaro 2, Mioni 14, Amatori. All. Fernandez. Arbitri: Zancolò di Pordenone e Castellano di Legnano. Parziali: 16-13, 33-34 (17-21), 46-46 (13-12), 63-58 (17-12). La Halley Thunder ha battuto San Giovanni Valdarno e si è qualificata per la semifinale didi A2. Oggi alle 17, a Roseto (dove si sta svolgendo la Final eight), la formazione di coach Sorgentone affronta Udine che ha superato 87-65 nella sfida dei quarti la squadra pavese di Logiman Broni. Le matelicesi ...

Basket femminile A2 / Final Eight Coppa Italia : a Roseto Matelica sfida San Giovanni Valdarno. La gara dei quarti di Final e domani 8 marzo inizio ore 18,30. Le toscane sono seconde in classifica in campionato nel raggruppamento A Matelica , 7 marzo 2024 ... (Leggi)

Sport in tv oggi (sabato 9 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming: Oggi sabato 9 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo per gli appassionati di motori: gara di F1 in Arabia Saudita, qualifiche e Sprint Race per la MotoGP in Qatar. Gli amanti ...oasport

Basket: "B" maschile, poule "Silver". Bcl senza Barsanti all’assalto di Fort Varese: Stasera i biancorossi, privi del capitano squalificato per due giornate, iniziano contro Campus la fase pre-playoff promozione ...msn

Basket A2 donne: finisce l’avventura a Roseto. Galli, addio alla Coppa: Coppa Italia amara per la Polisportiva Galli che ha perso di 5 punti (58-63) col Matelica e l’avventura è così finita. Per ben tre volte le stellate di coach José Garcia (nella foto) avevano avuto il ...lanazione