Basic Instinct | come finisce il film?

(Di sabato 9 marzo 2024)con la rivelazione che Catherine Tramell (Sharon Stone) è l’assassino: mentre fa sesso con Nick (Michael Douglas), vediamo un punteruolo da ghiaccio sotto il letto, la prova schiacciante che è stata la scrittrice e psicologa a uccidere Johnny Boz. Nick giunge a questa conclusione quando scopre ulteriori prove che collegano Catherine agli omicidi, inclusa una vecchia registrazione in cui Catherine discute i dettagli di un omicidio in modo spietato e apparentemente autobiografico. Precedentemente, Nick scopre le ultime pagine del libro di Catherine, dove il detective immaginario trova il corpo del suo partner in un ascensore. Catherine interrompe la loro relazione, lasciando Nick sconvolto e sospettoso. Incontra Gus Moran, che ha organizzato un incontro con la compagna di stanza di Catherine a Oakland per conoscere ...

Il film Basic Instinct in streaming legale completo è disponibile in italiano su Itunes, RakutenTv, Google Play, Microsoft Store, Paramount Plus, Infinity+. Per ogni piattaforma streaming scopri se ... (cinemaserietv)

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 9 marzo: Sono passati 32 anni da quando uscì, ma il film di Paul Verhoeven che trasformò in diva Sharon Stone , con quel diabolico accavallamento di gambe, è ormai cult. La trama è nota: la scrittrice Catherin ...msn

32 anni dopo Basic Instinct, Sharon Stone continua a fare scandalo: La scena in cui Catherine Tramell alias Sharon Stone accavalla le gambe durante Basic Instinct è entrata nell’immaginario collettivo, un momento evocativo che ha creato però molto scandalo, facendo ...libero

Basic Instinct in streaming: Il film Basic Instinct in streaming legale completo è disponibile in italiano su Itunes, RakutenTv, Google Play, Microsoft Store, Paramount Plus, Infinity+. Per ogni piattaforma streaming scopri se ...cinemaserietv