Bari, accusa: in auto con cinque chili di droga, tentativo di corrompere i carabinieri. Arrestato Sorvegliato speciale 55enne: Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel contesto delle attività di controllo del territorio disposte e intensificate dal Comando Provinciale dei Carabinieri nella città di Bari, i milita ...noinotizie

Mafia e arresti a Bari, «Assunzioni in cambio di voti anche nella Multiservizi»: Bari - Non c’era solo l’Amtab nel mirino dei clan di Japigia. C’erano candidati alle elezioni che, in cambio di voti, promettevano assunzioni anche nella Multiservizi. È la società comunale che si occ ...lagazzettadelmezzogiorno

Corruzione, chiesti sei anni per il capo della protezione civile Mario Lerario e 4 per l'imprenditore Illuzzi: Sei anni per Mario Lerario e 4 anni per l'imprenditore Antonio Illuzzi. Sono le richieste di condanna della procura di Bari nel processo con rito abbreviato che vede accusato di corruzione ...quotidianodipuglia