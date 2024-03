Barella | «Inter | competitività sana! Chiedo scusa per una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024)dopo la vittoria dell’0-1 in casa del Bologna, su DAZN ha analizzato la partita complimentandosi soprattutto con gli avversari. Poi il centrocampista è tornato a parlare della partita vinta contro il Genoa, chiedendoper un episodio. IL COMMENTO – Nicolòanalizza la partita, partendo dai complimenti agli avversari: «La posizione in classifica del Bologna è super meritato, mi complimento con loro per la partita. Bisogna fare i complimenti anche a noi perché battere il Bologna non è facile, abbiamo messo tutto quello che avevamo e abbiamo sofferto. Non sempre si può giocare bene, però siamo felici perché stiamo facendo un cammino incredibile. Il gruppo è fantastico, fatto di ragazzi che remano tutti dalla stessa parte. C’è la competizione in una squadra, però chi gioca poco si fa trovare ...