Barcellona soporifero e inguardabile | dai tifosi qualche fischio e poi il canto | “martedì fuori le p…”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024) . È quel che scrive il quotidiano catalano Sport nella cronaca di-Maiorca 1-0 partita decisa da una magia di Yamal 16 anni. Ecco cosa scrive Sport: Il Barça ha preso i tre punti contro il Maiorca, grazie a un’iniziativa personale di Lamine Yamal. I Blaugrana mettono pressione su Real Madrid e Girona, che giocano nel weekend, e non escono dalla classifica. Tuttavia, la squadra di Xavi Hernández dovrà migliorare, e molto, se vuole passare il turno in Champions contro il Napoli. Una squadra piatta senza scintille, che è stata sostenuta dall’audacia di Cubarsí in difesa e Lamine in attacco. Che sia stato a causa del giorno feriale, o delle tante assenze, o semplicemente perché la squadra non ce la fa più, il primo tempo è stato davvero. Senza ritmo, senza pericoli e senza idee per un Barça che ha finito per ...