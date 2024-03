Barcellona Napoli | i blaugrana arrivano col sorriso | 1-0 al Maiorca

(Di sabato 9 marzo 2024) Una magia di Yamal vale i tre punti nella sfida tra. Ecco com’è andata in Liga per l’eurorivale delPrimo tempo amaro, ripresa risollevata dal singolo. Si può riassumere così la sfida tra. Ichiudono la prima frazione con il rigore sbagliato di Gundogan e l’infortunio di Raphinha, ma ritrova ilcon il gol di Yamal. Al 73? il classe 2007 trova un gol spettacolare che lascia immobile Rajokvic che non può nulla. Tre punti che portano il Barça a +2 dal Girona e a -5 dal Real Madrid, in attesa del resto della giornata.

