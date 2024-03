Barak | il bravo ragazzo si riprende il passato Quanti ricordi per quella corsa sotto la curva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)il settore ospiti è sembrata uguale adi Basilea. Nel gol di Antoninal 95’ di Maccabi Haifa-Fiorentina se vogliamo c’è anche un qualcosa di mistico. L’uomo della coppa è lui. Dei gol a tempo scaduto. Di quelli che ti fanno pensare che forse, sì, può essere un altro anno buono per arrivare in finale. A Basilea si giocò il penultimo atto, giovedì ‘solo’ l’andata degli ottavi. Un dettaglio, perché quel gol può rivelarsi allo stesso modo pesante. La Fiorentina è venuta a capo di una partita complicata, nell’acquitrino di Budapest che si è trasformato col tempo in un campo quasi impraticabile. Errori, disattenzioni, forse poca concentrazione. Tutto vero, ma quel gol dinel finale ha riacceso d’improvviso la fiammella della fiducia. Proprio lui, ...