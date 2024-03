Banca d’Italia | i consigli per gestire al meglio le proprie finanze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 marzo 2024 – Avere un approccio consapevole è fondamentale quando si usufruisce di un serviziorio o finanziario. Ma in questo campo l'informazione scarseggia. Per questo Federconsumatori Toscana organizza dei seminari online per spiegare cosa fa e quali servizi offre lad'Italia – dall'accesso agli archivi informatici della Centrale dei rischi all'utilizzo degli strumenti di pagamento – e quali sono i principali serviziri e finanziari ai consumatori, come pianificare e come fare reclamo. «E' importante che i cittadini acquisiscano le conoscenze necessarie in tema di serviziri e finanziari e sappiano quali sono le funzioni e le attività in favore dei territori e delle famiglie che sono svolte dallad'Italia, quale Autorità di vigilanza. Questi gli obiettivi ...