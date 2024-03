Ballardini mental coach neroverde | Le difficoltà sono uno stimolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO Tre punti oltre il Sassuolo, la classifica conta sei squadre racchiuse tra quota 23 e 25. Fra queste c’è anche il Frosinone di Eusebio Di Francesco, avversario odierno in un altro scontro diretto da non fallire, ammesso e non concesso che il Sassuolo possa permettersi passi falsi contro altri avversari. Così, una settimana dopo la chiamatae dopo avere potuto farsi un’idea più chiara della squadra (che oggi non potrà contare su Toljan, Viti, Pedersen e Berardi, con Kumbulla da valutare), Davideieri ha vissuto la vigilia della sua seconda partita in carica, la prima, però, nella quale può davvero agire su alcuni aspetti: "Questo è un momento in cui tutto pesa di più, non sei rilassato. Ma per un calciatore questo deve essere il bello della professione: loa superare le ...