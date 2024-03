Bagno a Ripoli | la poiana americana che attacca i passanti | falliti tutti i tentativi di cattura

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) Suscita curiosità e preoccupazione unadi Harris, originaria dell’America, che è stata avvistata nella frazione di, in provincia di Firenze. Spesso plana suie nonostante idi, l’operazione non ha ancora avuto successo. Alcuni hanno segnalato graffi in testa e ferite, ma gli esperti fanno sapere che l’animale non è aggressivo, ma semplicemente fuori dal suo ambiente naturale e probabilmente in cerca del braccio come gesto di richiamo. L’ipotesi più probabile, riporta l’edizione fiorentina de la Repubblica, è che possa essere sfuggita da un allevatore. L’animale, infatti, ha un anello di riconoscimento alla zampa, ma al momento non ci sono segnalazioni di sparizione da parte degli allevatori. «È certamente bellissima, però va recuperato ...