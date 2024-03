Baglioni | dal 19 settembre “aTUTTOCUOREplus ultra” all’Arena di Verona

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 9 marzo 2024) ROMA – Dopo i 26 eventi trionfali – che hanno già rubato il cuore a oltre 300mila persone e segnato il commiato didalle grandi arene indoor – “aTUTTOCUORE” va ancora oltre, per un fantasmagorico gran finale: nella meraviglia dell’Arena di, l’ultima occasione per vedere, dal vivo nell’anfiteatro scaligero, l’opera show più visionaria, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Duse di Bologna Nino D’Angelo conquista lo Stadio Maradona: concerto nel 2024 Per i Baustelle un ritorno in teatro con “Intimo Sexy!”: le date 20 anni di Locus Festival, annunciati i primi nomi Syria omaggia Gabriella Ferri con “Perché non canti più”: le date L’omaggio a Puccini, nel centenario della morte, riporta Madama Butterfly al Teatro ...