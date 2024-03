Avvocato e tuttofare tentano di far sparire un’eredità da 25 milioni di euro a Roma, il badante sventa il colpo: Sembra la trama di un film: un Avvocato e quattro badanti che escogitano un piano per mettere le mani su un’eredità milionaria. Piano che viene sventato da un altro domestico, ...ilgazzettino

Tentano di arraffare l'eredità di una 91enne. Avvocato e badanti sotto accusa: Circonvenzione di incapace. Sono innumerevoli le storie di furto in cui le vittime sono persone che non sono in grado di intendere e di volere. Come gli anziani per esempio, come le ricche ereditiere, ...tg.la7

