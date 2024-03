Avellino | Pazienza | “Pronti nei momenti chiave”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La vittoria di mercoledì ci ha dato autostima, arrivata contro un avversario costruito per vincere. Andremo lì consapevoli di non poter sbagliare come in quei minuti contro il Catania. Dobbiamo alzare l’attenzione”. Parla così il tecnico dell’, Michelealla vigilia della sfida in esterna contro la Virtus Francavilla. “Affronteremo squadra agguerrita, che si difende con undici effettivi dietro la palla e riparte con ferocia – afferma – Dobbiamo lavorare molto bene su tutte queste situazioni”. “Contro il Catania abbiamo avuto pochidi difficoltà ma siamo stati subito puniti – continua– La squadra riesce ad avere sempre una reazione forte e questo ci fa ben sperare. Dobbiamo provare a togliere queidi buio”. “L’ultima formazione è ...