Autonomia differenziata Villani M5S | A San Marzano sul Sarno convegno sui rischi per il Sud

(Di sabato 9 marzo 2024)differenzia.: “Non si può accettare un aumento del divario sui diritti come la salute, il lavoro e l’istruzione” Prosegue la campagna di sensibilizzazione e mobilitazione in provincia di Salerno del Movimento 5 Stelle contro il progetto delle destre sull’. Una riforma che spaccherà il Paese. Dai vescovi ai docenti universitari, si sta registrando una forte presa di posizione di tutti i settori della società contro questo progetto scellerato. Una riforma che vuole abbandonare a sé stessa una parte del Paese. Il Meridione soffre le politiche a due velocità del Governo. I dati sull’economia di queste settimane dicono che l’Italia non può permettersi ulteriori divaricazioni. Non si può accettare un aumento del divario sui diritti come la salute, il lavoro e l’istruzione. ...