Auto rubata a Qualiano | dopo due anni ritrovata a Quarto con targa polacca

Polizia trova roulotte rubata trainata da una BMW : al volante dell’auto di lusso c’è un bimbo di 11 anni. Singolare arresto quello compiuto dagli agenti della Polizia del North Yorkshire, in Regno Unito: un ragazzino di 11 anni nella cui auto sono state trova te ... (Leggi)

Auto rubata e trasformata in un cubo di rottami trovata grazie al GPS - denunciato autotrasportatore. Cervino. Nonostante la Ford Puma, denunciata quale oggetto di furto il 21 febbraio scorso, fosse stata distrutta e trasformata in un cubo di rottami, in gergo ... (Leggi)