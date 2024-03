Austria | evento di promozione del turismo per Pechino a Vienna 1

In Austria per il Grand Prix, il mondo del judo celebra la Giornata internazionale della donne: Mentre nel mondo si è celebrata la Giornata internazionale della donna, a Linz, in Austria, è andato in scena il primo giorno del Grand prix di judo ...it.euronews

Austria: conclusa la plenaria dei vescovi. Mons. Scheuer (vicepresidente Öbk), “al voto tenere presente dignità umana, solidarietà, clima”: Nel corso della conferenza stampa che oggi ha chiuso i lavori della plenaria primaverile della Conferenza episcopale Austriaca (Öbk), è stato ampiamente analizzato lo scenario locale e continentale in ...agensir

Austria: conclusa la plenaria dei vescovi. Focus su guerra in Terra Santa, aiuti all’Ucraina, elezioni europee, sinodo mondiale: Ieri pomeriggio si è conclusa in Carinzia, presso l’abbazia di St. Georgen am Längensee, la plenaria primaverile della Conferenza episcopale Austriaca (Öbk). Stamane, durante la conferenza stampa trad ...agensir