Attacco Houthi su larga scala | Usa abbattono 15 droni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Nelle prime ore di oggi, ''tra le 4 e le 6 e 30 (ora di Sana'a), i terroristisostenuti dall'Iran hanno condotto unsucon veicoli aerei senza pilota () nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden''. Ritenendo che i''rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili, la Marina americana e le navi della coalizione nella regione'' hanno risposto e ''abbattuto 15''. Si tratta di azioni che ''sono intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure e protette'', spiega in un tweet il Comando centrale Usa (Centcom). I militari americani hanno inoltre condotto un raid di ''autodifesa'' contro i milizianiin Yemen. ...