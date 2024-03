ATP Indian Wells | Daniil Medvedev rivela | “Sto sviluppando nuove tattiche | sorprenderò tutti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)si prepara a scendere in campo ae il suo obiettivo è molto chiaro: vincere. Sconfitto un po’ a sorpresa nella semifinale dell’ATP500 di Dubai dal francese Ugo Humbert, il moscovita va a caccia di riscatto in un torneo che l’anno scorso l’aveva visto spingersi fino alla Finale, piegato poi dalla classe dello spagnolo Carlos Alcaraz. Un 2024 che è iniziato con l’atto conclusivo raggiunto agli Australian Open e la quarta sconfitta di fila subìta da Jannik Sinner. Un match di grande intensità in cuiha pagato a caro prezzo le fatiche delle partite precedenti, visto l’epilogo poco positivo al quinto set per quanto riguarda il russo. Tuttavia,è intenzionato a sorprendere e per centrare i propri target hato in conferenza ...