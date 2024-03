ATP Indian Wells 2024 | Sinner troverà Struff | Alcaraz cede un set ad Arnaldi Bene Rublev e Zverev | Shelton soffre con Mensik

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Si sono delineate le sfide del terzo turno nella parte bassa del tabellone del Masters 1000 di. Esordio eccezionale per Jannik, che ha lasciato appena tre game all’australiano Thanasi Kokkinakis. L’altoatesino ha regolato l’avversario con un perentorio 6-3 6-0 in un’ora e venti di gioco ed ora se la vedrà con il tedesco Jan-Lennard, che è uscito vincitore da una pazzesca battaglia contro il croato Borna Coric. Dopo oltre tre ore il numero ventisei del mondo si è imposto in rimonta per 6-7 6-2 7-6, vincendo l’ultimo tie-break per 11-9. Nello stesso spicchio di tabellone di(possibile avversario agli ottavi) avanzano anche Francisco Cerundolo e Ben. Tutto facile per l’argentino, che ha usufruito del ritiro del kazako Alexander Shevchenko nel ...