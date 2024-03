Atletico Madrid | ko prima dell’Inter! Battuto dalla terzultima in Liga

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) Sconfitta clamorosa per l'a pochi giornisfida contro l'Inter. La squadra di Simeone cade in trasferta contro il Cadice, terz'ultimo in classifica nellaTONFO – Cadice-è terminata con il punteggio di 2-0. Una sconfitta inattesa per gli uomini di Simeone, che vengono battutisquadra attualmentenella. I 'colchoneros', pur con diversi titolari in campo, cadono sotto i colpi di Juanmi che con un gol per tempo, al 24? e al 64?, regala un'insperata vittoria ai suoi. Non un'ottimo biglietto da visita per Simeone in vista della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì alle 21.