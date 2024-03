Atletica | Coppa Europa lanci 2024 | Alessio Mannucci 4° nel disco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) A Leira si è aperta la due giorni didiche vivrà il suo culmine domenica, quando l’Italia punterà sui pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir, reduci dal bronzo e dal quarto posto dei Mondiali indoor di Glasgow, ma anche su Sara Fantini nel martello e Daisy Osakue nel. In questa prima giornata arriva la quarta posizione di, chea 61.63 al suo quinto tentativo nella finale del. A livello senior non c’erano altri azzurri impegnati in Finali A, mentre c’è da segnalare l’eterno Marco Lingua, che a quasi 46 anni è nono con 66.51 nella Finale B del martello. La giornata in Portogallo si è aperta con dei buoni piazzamenti per la nazionale under 23. Sorride in particolare Margherita Randazzo (Assindustria ...