Atlas Coelestis – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 9 marzo 2024)Via Malcesine, 41 – 00135Telefono: 06/35072243 Sito Internet: www..it Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 20/26€, primi 18/26€, secondi 18/70€, dolci 8/12€ Chiusura: Domenica sera e Lunedi; Domenica in Estate OFFERTA N.B.: all’atto di andare in stampa, siamo venuti a sapere che il ristorante si stava trasferendo in una nuova location. La squadra di sala e cucina rimarrà invariata. Questo ristorante è una solida certezza per chi cerca una cucina in cui la qualità della materia prima è al centro di una proposta, tuttavia, non scevra di spunti creativi. Dopo una piacevole crema di crucifere servita come appetizer, abbiamo iniziato con tre ottimi antipasti di mare: bel contrasto tra acido, dolce e amaro nella tartare di gambero con sedano, polvere di limone ...