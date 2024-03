Atenei | da Unisalento a Foggia | il boom della ?provincia? Ecco i numeri delle pugliesi negli ultimi 10 anni

Unisalento, inaugurato l'anno dell'Isufi. Ospite Clara Mattei: «Viviamo in un mondo di disuguaglianze». Il videoservizio: È stata la lectio "Democrazia e disuguaglianze. Il coraggio di osare” di Clara Mattei, economista della New School for Social Research di New York a chiudere ...quotidianodipuglia

Unisalento, scomparsa la professoressa Gabriella Piro: La docente era professore Ordinario dell'Ateneo salentino di Botanica Ambientale e Applicata. Il cordolio del Rettore Fabio Pollice.leccesette

Unisalento, studenti ammassati. Gallotta (AU): ''Basta prese in giro. Niente mezzi, niente lezioni'': ''Tutti che trasportano le sedie da altre aule; gente in piedi, gente per terra, non ci sono prese per tutti; in dieci sui banchi, fila chilometrica ed è impossibile passare dalla porta''. La racconta ...leccesette